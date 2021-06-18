AirBubble – это замечательный проект от ecoLogicStudio, который дарит детям замечательный опыт развлечений и веселья.

Интересно Эстетика и особенное пространство: презентация холла нового ЖК OBRIY 3

Проект расположен в публичной зеленой зоне за пределами Научного центра Коперника в Варшаве. Вскоре здесь состоится выставка дизайнерских инноваций.

Инновационная детская площадка / Фото Archdaily

AirBubble является произведением новой архитектурной типологии. Он состоит из цилиндрической деревянной структуры, завернутой в мембрану ETFE.

Замечательное место для детского веселья / Фото Archdaily

Внутреннее пространство оборудовано веревками, надувными сферами и другими инструментами для детских игр. Белый "пузырь" блокирует окружающий городской шум, создавая умиротворяющую атмосферу для игры и взаимодействия.

Безопасность и комфорт даже ночью / Фото Archdaily

AirBubble – это замечательное игровой пространство, которое легко интегрировать в любую среду.