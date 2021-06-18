AirBubble – это замечательный проект от ecoLogicStudio, который дарит детям замечательный опыт развлечений и веселья.
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Проект расположен в публичной зеленой зоне за пределами Научного центра Коперника в Варшаве. Вскоре здесь состоится выставка дизайнерских инноваций.
Инновационная детская площадка / Фото Archdaily
AirBubble является произведением новой архитектурной типологии. Он состоит из цилиндрической деревянной структуры, завернутой в мембрану ETFE.
Замечательное место для детского веселья / Фото Archdaily
Внутреннее пространство оборудовано веревками, надувными сферами и другими инструментами для детских игр. Белый "пузырь" блокирует окружающий городской шум, создавая умиротворяющую атмосферу для игры и взаимодействия.
Безопасность и комфорт даже ночью / Фото Archdaily
AirBubble – это замечательное игровой пространство, которое легко интегрировать в любую среду.