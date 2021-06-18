AirBubble – це чудовий проєкт від ecoLogicStudio, який дарує дітям чудовий досвід розваг та веселощів.

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Проект розташований у публічній зеленій зоні за межами Наукового центру Коперника у Варшаві. Незабаром тут відбудеться виставка дизайнерських інновацій.

Інноваційний дитячий майданчик / Фото Archdaily

AirBubble є витвором нової архітектурної типології. Він складається з циліндричної дерев’яної структури, загорнутої в мембрану ETFE.

Чудове місце для дитячих веселощів / Фото Archdaily

Внутрішній простір обладнаний мотузками, надувними сферами та іншими інструментами для дитячих ігор. Біла "бульбашка" блокує навколишній міський шум, створюючи заспокійливу атмосферу для гри та взаємодії.

Безпека та затишок навіть уночі / Фото Archdaily

AirBubble – це чудовий ігровий простір, який легко інтегрувати у будь-яке середовище.