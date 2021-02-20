На звивистій дорозі до одного із найбільших та відомих ботанічних садів Китаю розташований чудовий готель, Hangzhou Kaiyuan Senbo TreeHotel. Посеред пишних зелених пагорбів та з мальовничим видом на озеро інноваційний курорт є виключним місцем відпочинку та спокою.

Конструкція будиночків на деревах зачаровує. Вони зібрані в стручки по п'ять-шість кабін, всі складені, здавалося б, як цеглинки Лего зверху та навколо одне одного.

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Продуманий дизайн будівлі дозволяє гостям знайти спокій та затишок у будиночку на дереві, або втекти у природний світ назовні.

Відпочинок на дереві / Фото Beautiful Life

Зовнішня тераса є центром будинків і дозволяє створити спільне місце, де гості можуть зібратися разом та надихнутися природою. Мешканці можуть отримати до них доступ через різні сходи та прохідні доріжки, що перетинають всю конструкцію.

Світло з курорту виглядає казково у лісі / Фото Beautiful Life

Курорт займає площу понад 300 квадратних метрів і пропонує абсолютно захоплюючий досвід для гостей, які прагнуть трохи спокою та відпочинку.

Відпочинок тут чудовий / Фото Beautiful Life

Готель Hangzhou Kaiyuan Senbo TreeHotel пропонує справжню розкіш у номерах та зручностях, що оточують курорт.