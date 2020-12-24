Компания LEV Development в предновогодний период приготовила особый подарок – открытие нового ЖК "OBRIY 2" на Малоголосковской. Об особенностях и преимуществах нового жилого комплекса – читайте в материале.

В доме завершены все строительные и отделочные работы, а Государственная архитектурно-строительная инспекция закончила проверку и выдала сертификат о готовности объекта к эксплуатации. Итак, ЖК "OBRIY 2" готов открыть свои двери для жителей. Чем новый жилой комплекс порадует и приятно удивит новых покупателей?

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Панорама и парк

С больших панорамных окон ЖК "OBRIY 2" открывается вид на Малоголосковский парк и Высокий замок, что является заветной мечтой едва ли не каждого львовянина. Но замечательным видом стоит не только наслаждаться, но и пользоваться.

Именно поэтому LEV Development менее чем за год собственными силами создал современный парк. Следовательно, рядом с домом жителям ЖК "OBRIY 2" доступны целых 5 гектаров зеленых насаждений для полного релакса. Барбекю с друзьями, прогулки с семьей, пробежки под любимую музыку и локации для красивых фото – и все это в нескольких шагах от дома.

Дизайнерские решения для общего пространства

Холл и общие помещения – очень важные территории для жителей. Именно поэтому компания LEV Development организацию интересного и динамичного пространства поручила дизайнерской студии SAVYTSKYYdesign.

В отделке холла используются только современные материалы, характеризующиеся долговечностью и устойчивостью к вандализму.

Кроме того, дизайнеры сосредоточили большое внимание на экологичности интерьера, благодаря чему в холле здания предусмотрено много живых растений, которые очищают воздух и придают пространству свежести.

Частная школа и садик Think Global

Современный мир стремительно развивается, а общая система образования не проявляет гибкости и редко может эффективно ответить на вызовы современности. Именно поэтому в коммерции "ЖК OBRIY 2" будут открыты частная школа и садик Think Global.

Think Global – это сеть инновационных школ, которые являются пространством для внедрения глобальных образовательных изменений и развития образования в Украине. Школа учит учеников не только академическим знаниям, но и актуальным моделям успешности, практическим навыкам и умениям, которые соответствуют современным вызовам глобального мира. Сейчас там объявлен набор на новый учебный год, а уже в 2021 году частные школа и садик начнут свою работу.

Узнать больше о преимуществах ЖК "OBRIY 2" и новых проектах компании можно на сайте LEV Development и отделах продаж во Львове: