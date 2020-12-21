Парк – это не просто красивая зеленая территория. Это уникальная зона, в которой человек находит уют. Место, которое дарит столь желанный отдых после бешеного рабочего темпа и вдохновляет на новые идеи и свершения.

О преимуществах жилья рядом с парком, который предлагает LEV Development – поговорим ниже.

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Забота о здоровье

Современный город не может похвастаться экологичностью. Безумный развитие обуславливает быстрый темп, в котором редко приоритетом определяется забота о человеке.

Парк позволяет оказаться среди природной чистоты и подышать свежим воздухом. Кроме физического здоровья, парк очень положительно влияет на ментальное самочувствие.

Согласно исследованиям, зеленые насаждения нормализуют работу нервной системы и снижают уровень стресса, что прямо коррелирует с положительным эмоциональным настроем человека.

LEV Development беспокоится о здоровье и настроение жителей, поэтому парки являются обязательным атрибутом жилья, которое предлагает девелопер.

Барьер между домом и внешним миром

Возвращаясь домой, необходимо сбросить напряжение после тяжелого рабочего дня и наполниться спокойствием.

Парк – это фильтр, в котором можно оставить все заботы и снизить бешеный темп, которого требует от нас современная жизнь и путь к успеху. Он станет барьером, который не пустит к вашему дому тревогу и стресс, освобождая место для уюта, комфорта и удовольствия.

Качественный досуг

В современном мире свободного времени не так много, поэтому его качественное наполнение просто необходимость. Трогательная семейная прогулка, заряжающая пробежка под любимую музыку, радостная встреча с друзьями или неторопливое погружение в мечты и размышления о дальнейших планах – все это может стать доступным благодаря парку рядом с домом.

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Время – слишком ценный ресурс, чтобы тратить его на дорогу до качественного досуга. Он должен быть доступным рядом с домом.

Где купить жилье рядом с парком во Львове

Уже сейчас LEV Development начал продажу квартир в новом ЖК ARTHOUSE park на улице Малоголосковская, строительство которого уже началось. Прекрасный парк, который стал частью жилого комплекса, девелопер создал собственными силами с заботой о жителях.

Впрочем, если вы не готовы ждать и хотите приобрести жилье прямо сейчас, LEV Development готов предложить варианты в ЖК OBRIY и OBRIY2 по улице Малоголосковская, которые уже введены в эксплуатацию.

Узнать подробности о жилье рядом с парком и цены на квартиры можно на сайте LEV Development и отделах продаж во Львове: