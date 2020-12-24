Компанія LEV Development в передноворічний період приготувала особливий подарунок – відкриття нового ЖК "OBRIY 2" на Малоголосківській. Про особливості та переваги нового житлового комплексу – читайте у матеріалі.

У будинку завершено всі будівельні та оздоблювальні роботи, а Державна архітектурно-будівельна інспекція закінчила перевірку та видала сертифікат про готовність об’єкта до експлуатації. Отже, ЖК "OBRIY 2" готовий відкрити свої двері для мешканців. Чим новий житловий комплекс потішить та приємно здивує нових покупців?

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Панорама та парк

З великих панорамних вікон ЖК "OBRIY 2" відкривається чудовий вид на Малоголосківський парк та Високий замок, що є заповітною мрією чи не кожного львів’янина. Але чудовим виглядом варто не лише насолоджуватися, а й користуватися.

Саме тому LEV Development менш ніж за рік власними силами створив сучасний парк. Відтак, поруч із домом мешканцям ЖК "OBRIY 2" доступні цілих 5 гектарів зелених насаджень для цілковитого релаксу. Барбекю із друзями, прогулянки з сім’єю, пробіжки під улюблену музику та локації для красивих фото – і все це за кілька кроків від помешкання.

Дизайнерські рішення для спільного простору

Хол та спільні приміщення – дуже важливі території для мешканців. Саме тому компанія LEV Development організацію цікавого та динамічного простору доручила дизайнерській студії SAVYTSKYYdesign.

В оздобленні холу використовуються тільки сучасні матеріали, що характеризуються довговічністю та стійкістю до вандалізму.

Окрім того, дизайнери зосередили велику увагу на екологічності інтер’єру, завдяки чому в холі будинку передбачено багато живих рослин, які очищують повітря та додають простору свіжості.

Приватна школа та садок Think Global

Сучасний світ стрімко розвивається, а загальна система освіти не проявляє гнучкості та рідко може ефективно відповісти на виклики сьогодення. Саме тому в комерції "ЖК OBRIY 2" буде відкрито приватну школу та садок Think Global.

Think Global — це мережа інноваційних шкіл, які є простором для впровадження глобальних освітніх змін та розвитку освіти в Україні. Школа навчає учнів не тільки академічним знанням, але й актуальним моделям успішності, практичним навичкам і вмінням, які відповідають сучасним викликам глобального світу. Зараз там оголошено набір на новий навчальний рік, а вже у 2021 році приватні школа та садок розпочнуть свою роботу.

Дізнатися більше про переваги ЖК "OBRIY 2" та нові проєкти компанії можна на сайті LEV Development та відділах продажу у Львові: