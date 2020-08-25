В виде лыжной трассы: в Норвегии построили интересный домик – фото
Компания Gartnerfuglen Arkitekter представила деревянный ступенчатый домик, который летом является смотровой площадкой, а зимой превращается в горку для зимних видов спорта. Больше об интересной разработке из Норвегии – в материале.
У сооружения треугольная форма и ступенчатая крыша, к которой ведет лестница, сообщает Dezeen.
Также читают: Вертикальный дом: в Южной Корее пара построила семейное жилье странной формы – фото
Здание лежит на краю горного плато и предназначено для того, чтобы со временем вписаться в окружающий ландшафт.
Небольшой дом легко вписывается в общий ландшафт / Фото Dezeen
Домик 17 метров в длину, 3,5 метра в ширину и шесть метров в высоту, чтобы дополнить основное здание, построенное рядом.
Сама форма "Cabin Thunder Top" предполагает использование крыши в качестве смотровой площадки летом, и превращение ее в лыжный спуск зимой.
Добраться на крышу можно по наружной лестнице / Фото Dezeen
С декабря по март на крыше может быть до нескольких метров снега,
– рассказали разработчики.
Спуск будет организован прямо с крыши домика / Фото Dezeen
Снаружи помещение обшито одним из видов сосны, который является материалом, использовавшимся для строительства церквей в Скандинавии.
Здесь практически отсутствуют перегородки / Фото Dezeen
К теме: В Китае возвели дом с кривой круглой крышей: особенности помещения и фото
Внутри создано единое пространство с минималистичным интерьером, который отделан деревом. Это сделано для того, чтобы пространство быстро нагревалось маленькой печкой на дровах.