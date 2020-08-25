Компания Gartnerfuglen Arkitekter представила деревянный ступенчатый домик, который летом является смотровой площадкой, а зимой превращается в горку для зимних видов спорта. Больше об интересной разработке из Норвегии – в материале.

У сооружения треугольная форма и ступенчатая крыша, к которой ведет лестница, сообщает Dezeen.

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Здание лежит на краю горного плато и предназначено для того, чтобы со временем вписаться в окружающий ландшафт.

Небольшой дом легко вписывается в общий ландшафт / Фото Dezeen

Домик 17 метров в длину, 3,5 метра в ширину и шесть метров в высоту, чтобы дополнить основное здание, построенное рядом.

Сама форма "Cabin Thunder Top" предполагает использование крыши в качестве смотровой площадки летом, и превращение ее в лыжный спуск зимой.

Добраться на крышу можно по наружной лестнице / Фото Dezeen

С декабря по март на крыше может быть до нескольких метров снега,

– рассказали разработчики.

Спуск будет организован прямо с крыши домика / Фото Dezeen

Снаружи помещение обшито одним из видов сосны, который является материалом, использовавшимся для строительства церквей в Скандинавии.

Здесь практически отсутствуют перегородки / Фото Dezeen

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Внутри создано единое пространство с минималистичным интерьером, который отделан деревом. Это сделано для того, чтобы пространство быстро нагревалось маленькой печкой на дровах.