Компанія Gartnerfuglen Arkitekter презентувала дерев'яний ступеневий будиночок, який влітку є оглядовим майданчиком, а взимку перетворюється на горбок для зимових видів спорту. Більше про цікаву розробку з Норвегії – в матеріалі.

Споруда має трикутну форму та ступеневий дах, до якого ведуть сходи, повідомляє Dezeen.

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Будівля лежить на краю гірського плато та призначена для того, щоб з часом вписатись у навколишній ландшафт.



Невеликий будинок легко вписується у загальний ландшафт / Фото Dezeen

Будиночок має 17 метрів довжини, 3,5 метри в ширину та шість метрів у висоту, щоб доповнити основну будівлю, яка збудована поряд.

Сама форма "Cabin Thunder Top" передбачає використання даху як оглядового майданчика влітку, та перетворення його на лижний спуск взимку.



Дістатись на дах можна по зовнішніх сходах / Фото Dezeen

З грудня по березень на даху може бути до кількох метрів снігу,

– розповіли розробники.



Спуск буде організований просто з даху будиночка / Фото Dezeen

Зовні приміщення обшите одним з видів сосни, який є матеріалом, що використовувався для будівництва церков у Скандинавії.



Тут практично відсутні перегородки / Фото Dezeen

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Всередині створено єдиний простір з мінімалістичним інтер'єром, який оброблений деревом. Це зроблено для того, щоб простір швидко нагрівався маленькою пічкою на дровах.