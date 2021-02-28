Вилла на берегу Карибского моря: как выглядит мечта после снежной зимы
В мексиканском городе Тулум построили традиционную виллу, которая не оставит равнодушными любителей морских бризов и утонченного дизайна.
Источник:Dezeen
Каса-Авив – это прекрасная частная вилла в мексиканском городе Тулум, что расположен на полуострове Юкатан вдоль побережья Карибского моря.
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Дом спроектировала мексиканская компания CO-LAB. Вилла площадью 330 квадратных метров расположена на участке в джунглях вблизи моря, что позволяет наслаждаться покоем и приватностью.
Замечательный частный бассейн / Фото Dezeen
Неподалеку с домом есть отличный пляж и знаменитые природные бассейны.
Стильный классический интерьер / Фото Dezeen
Расположение дома сочетает среду и интерьер в одно щедрое и спокойное пространство.
Мексиканский минимализм / Фото Dezeen
Вилла построена из долговечных материалов и гарантирует низкую стоимость обслуживания. Этот дом – райский уголок у Карибского моря, который позволит насладиться спокойствием и неторопливостью.
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