В мексиканском городе Тулум построили традиционную виллу, которая не оставит равнодушными любителей морских бризов и утонченного дизайна.

Каса-Авив – это прекрасная частная вилла в мексиканском городе Тулум, что расположен на полуострове Юкатан вдоль побережья Карибского моря.

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Дом спроектировала мексиканская компания CO-LAB. Вилла площадью 330 квадратных метров расположена на участке в джунглях вблизи моря, что позволяет наслаждаться покоем и приватностью.

Замечательный частный бассейн / Фото Dezeen

Неподалеку с домом есть отличный пляж и знаменитые природные бассейны.

Стильный классический интерьер / Фото Dezeen

Расположение дома сочетает среду и интерьер в одно щедрое и спокойное пространство.

Мексиканский минимализм / Фото Dezeen

Вилла построена из долговечных материалов и гарантирует низкую стоимость обслуживания. Этот дом – райский уголок у Карибского моря, который позволит насладиться спокойствием и неторопливостью.