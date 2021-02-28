У мексиканському місті Тулум збудували традиційну віллу, яка не залишить байдужими любителів морських бризів та витонченого дизайну.

Каса-Авів – це чудова приватна вілла у мексиканському місті Тулум, що розташоване на півострові Юкатан уздовж узбережжя Карибського моря.

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Будинок спроєктувала мексиканська компанія CO-LAB. Вілла площею 330 квадратних метрів розташована на ділянці у джунглях поблизу моря, що дозволяє насолоджуватися спокоєм та приватністю.

Чудовий приватний басейн / Фото Dezeen

Неподалік з будинком є чудовий пляж та знамениті природні басейни.

Стильний традиційний інтер'єр / Фото Dezeen

Розташування будинку поєднує середовище та інтер'єр в один щедрий та спокійний простір.

Мексиканський мінімалізм / Фото Dezeen

Вілла збудована з довговічних матеріалів та гарантує низьку вартість обслуговування. Цей будинок – райський куточок біля Карибського моря, який дозволить насолодитися спокоєм та неквапливістю.