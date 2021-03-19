Дім, що витає у повітрі: як виглядає летючий будинок в Італії
В Італії збудували будинок, який може літати та повертатися за сонцем. Він виготовлений з перероблених матеріалів та ковзає на відстань 12 метрів.
Джерело:Designboom
Дім розроблений та побудований його власником, Еннунціо Лагомарсіні. Цей летючий будинок розташований у місті Кастельнуово-Магра, в Італії. Сам Лагомарсіні довгі роки працював у своїй сімейній будівельній компанії, звідки отримав знання про будівництво та техніку.
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Особняк побудований з 1987 по 1994 роки. Летючий будинок має 110 квадратних метрів та розміщений на двох поверхах, включаючи дві великі тераси.
Унікальний дім / Фото Designboom
Будинок зведений з використанням перероблених будівельних та морських матеріалів. Він підтримується металевою платформою, яка дозволяє підняти його на 20 метрів над землею завдяки гідроциліндрам.
Особлива конструкція дому / Фото Designboom
Дім обертається на 360 градусів і ковзає по двох коліях на відстань 12 метрів. Обертання навколо своєї осі займає 54 хвилини.
Власник поряд зі своїм творінням / Фото Designboom
Задум побудови такого незвичного дому полягав у тому, щоб постійно слідувати за сонцем, неначе соняшник. У 2012 році Аннунціо виконав незначне технічне обслуговування та реконструкцію свого унікального творіння.
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