Удивительное сооружение имеет площадь в 1000 квадратных метров. Это первая из 16 новостроек, которые являются частью проекта "омоложения" залива Хайкоу.

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Пейзаж Хайкоу отличается своей аморфной, плавной формой. Библиоткеку отлили из бетона таким образом, чтобы она выглядела сплошной волной. Способствует этому впечатлению и отсутствие углов.

Сказочное место / Фото Dezeen

Форма библиотеки и панорамные окна погружают посетителей в природу и прибрежный ландшафт.

Современное пространство для вдохновения / Фото Dezeen

Новая библиотека должна стать пространством, которое люди сделают частью своей повседневной жизни. Здесь пересекаются архитектура, искусство и природа, что открывает для воображения посетителей новые горизонты.

Место силы / Фото Dezeen

Это сооружение станет знаковым для района и принесет в жизнь жителей новый неповторимый опыт.