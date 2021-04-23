Удивительное сооружение имеет площадь в 1000 квадратных метров. Это первая из 16 новостроек, которые являются частью проекта "омоложения" залива Хайкоу.
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Пейзаж Хайкоу отличается своей аморфной, плавной формой. Библиоткеку отлили из бетона таким образом, чтобы она выглядела сплошной волной. Способствует этому впечатлению и отсутствие углов.
Сказочное место / Фото Dezeen
Форма библиотеки и панорамные окна погружают посетителей в природу и прибрежный ландшафт.
Современное пространство для вдохновения / Фото Dezeen
Новая библиотека должна стать пространством, которое люди сделают частью своей повседневной жизни. Здесь пересекаются архитектура, искусство и природа, что открывает для воображения посетителей новые горизонты.
Место силы / Фото Dezeen
Это сооружение станет знаковым для района и принесет в жизнь жителей новый неповторимый опыт.