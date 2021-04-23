Дивовижна споруда має площу у 1000 квадратних метрів. Це перша із 16 новобудов, які є частиною проєкту "омолодження" затоки Хайкоу.

Цікаво Без аудиторій та кабінетів: як виглядатиме навчання після пандемії

Пейзаж Хайкоу відрізняється своєю аморфною, плавною формою. Бібліоткеку відлили з бетону таким чином, щоб вона виглядала суцільною хвилею. Сприяє цьому враженню і відсутність кутів.

Казкове місце / Фото Dezeen

Форма бібліотеки та панорамні вікна занурюють відвідувачів у природу та прибережний ландшафт.

Сучасний простір для натхнення / Фото Dezeen

Нова бібліотека має стати простором, який люди зроблять частиною свого повсякденного життя. Тут перетинаються архітектура, мистецтво та природа, що відкриває для уяви відвідувачів нові горизонти.

Місце сили / Фото Dezeen

Ця споруда стане знаковою для району та принесе в життя мешканців новий неповторний досвід.