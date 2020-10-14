На волне новостей: проект современного офиса для DPG Media из Нидерландов – фото
Новая штаб-квартира DPG в бизнес-парке Amstel в Амстердаме станет примером для будущего развития района, который постепенно превратится из традиционного бизнес-парка на смешанный городской район.
Кроме офисных помещений, здание будет включать рестораны, площадка для проведения мероприятий и озелененный ландшафт, который простирается от земли до зеленых террас на крыше, об этом пишет издание Inhabitat.
Читайте также: Футуристическая соломинка: в Копенгагене построили странный пешеходный мост над автострадой – фото
Кроме редакций и студий звукозаписи, в здании будут функционировать испытательные лаборатории, лаборатории для проведения заседаний, рестораны и площадка для проведения мероприятий с террасой, выходящей на крышу.
Издание DPG Media работает также в Антверпене / Фото Inhabitat
Здание будет возведено из клееного бруса, от колонн к потолку и вырезанная большими окнами для достаточного дневного освещения в помещении. Внешне здание облицуют керамическими панелями бирюзового оттенка. Цоколь на крыше будет покрыт зелеными террасами и создаст много места для отдыха.
Офис выглядит футуристично / Фото Inhabitat
Универсальная здание офисной штаб-квартиры со свободной архитектурой, которая имеет целью воспитать любовь к экологичности и одновременно является прогрессивной в своем проектировании.
-
На волне новостей: проект современного офиса для DPG Media из Нидерландов – фотосегодня , 10:36
-
Особенности модернизма: в США построят "олимпийский" мост, что повторяет движений спортсменов9 октября , 14:29
-
Дом-бункер и крыша-двор: в Южной Корее построили современное жилье – фото12 октября , 19:29