Новая штаб-квартира DPG в бизнес-парке Amstel в Амстердаме станет примером для будущего развития района, который постепенно превратится из традиционного бизнес-парка на смешанный городской район.

Кроме офисных помещений, здание будет включать рестораны, площадка для проведения мероприятий и озелененный ландшафт, который простирается от земли до зеленых террас на крыше, об этом пишет издание Inhabitat.

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Кроме редакций и студий звукозаписи, в здании будут функционировать испытательные лаборатории, лаборатории для проведения заседаний, рестораны и площадка для проведения мероприятий с террасой, выходящей на крышу.



Издание DPG Media работает также в Антверпене / Фото Inhabitat

Здание будет возведено из клееного бруса, от колонн к потолку и вырезанная большими окнами для достаточного дневного освещения в помещении. Внешне здание облицуют керамическими панелями бирюзового оттенка. Цоколь на крыше будет покрыт зелеными террасами и создаст много места для отдыха.



Офис выглядит футуристично / Фото Inhabitat

Универсальная здание офисной штаб-квартиры со свободной архитектурой, которая имеет целью воспитать любовь к экологичности и одновременно является прогрессивной в своем проектировании.