Датская архитектурная студия построила большой бетонный пешеходный мост в виде трубы. Мост соединяет две важные железнодорожные линии – скоростную и пригородную. Труба проходит над железнодорожными путями и важнейшей автомобильной трассой Дании на восемь полос. Ожидается, что надземным тоннелем ежедневно пользоваться в среднем 8000 человек. Больше о проекте из Копенгагена – читайте в материале.

Проект еще не запустили, но он уже неоднократно был номинирован на различные премии, сообщает Dezeen.

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Для внешней отделки использовали бетон, алюминий и сталь

Железнодорожная станция Køge Nord, что расположена в новом городском районе Копенгагена Коге, нуждалась в сообщения с паркингом и остановкой пригородного железнодорожного транспорта.



Так выглядит проект с высоты птичьего полета / Фото Dezeen

Мост имеет длину в 225 метров, а добраться до него можно по пяти различных лестничных маршах или воспользовавшись лифтом.

Сначала предполагалось, что здесь появится крытый пешеходный мост, но архитекторы решили спроектировать объект, который будет похож на огромную трубу или надземный тоннель. Оба конца моста обрамлены большими панорамными окнами.



Изнутри тоннель облицевали деревом / Фото Dezeen

Дуб мы использовали для того, чтобы создать мягкие, теплые, приятные ощущения и защитить людей, идущих через две железнодорожные линии и восемь полос автострады,

– рассказал один из архитекторов.

В городе рассчитывают, что мостом ежедневно будут пользоваться около 8000 человек.

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Смотрите больше фото пешеходного моста из Копенгагена: