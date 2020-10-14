Нова штаб-квартира DPG в бізнес-парку Amstel в Амстердамі стане прикладом для майбутнього розвитку району, який поступово перетвориться із традиційного бізнес-парку на змішаний міський район.

Окрім офісних приміщень, будівля включатиме ресторани, майданчик для проведення заходів та озеленений ландшафт, який простягається від землі до зелених терас на даху, про це пише видання Inhabitat.

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Окрім редакцій та студій звукозапису, в будівлі будуть функціонувати випробувальні лабораторії, лабораторії для проведення засідань, ресторани та майданчик для проведення заходів з терасою, яка виходить на дах.



Видання DPG Media працює також у Антверпені / Фото Inhabitat

Будівля буде зведена з клеєного бруса, від колон до стелі та вирізана великими вікнами для достатнього денного освітлення в приміщенні. Ззовні будівлю облицюють керамічними панелями бірюзового відтінку. Цоколь на даху буде вкритий зеленими терасами та створить багато місця для відпочинку.



Офіс виглядає футуристично / Фото Inhabitat

Універсальна будівля офісної штаб-квартири з вільною архітектурою, яка має на меті виховати любов до екологічності і водночас є прогресивною у своєму проєктуванні.