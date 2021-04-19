В Ханчжоу спроектували технологический небоскреб в необычной форме петли. Научно-исследовательское здание станет штаб-квартирой для известной китайской компании.

Датский архитектурная студия BIG создала невероятный проект небоскреба. Он будет иметь необычную форму петли, что символизирует соединение земли с небом. Новое сооружение станет домом для китайской компании по производству потребительской электроники премиумкласса OPPO Electronics Corporation. Фирма является крупнейшим производителем смартфонов в Китае.

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Небоскреб получил название O-Tower. Спереди он напоминает большой волшебный глаз.



Космический вид сооружения / Фото Dezeen

Среди циркулярного небоскреба разместят открытый внутренний дворик. Башня будет построена рядом с природным озером и парком площадью 10 тысяч квадратных метров.



Небоскреб построят рядом с озером / Фото Dezeen

Уникальная форма здания будет обеспечивать большое количество естественного света, что будет поступать в офисы.



Центральный дворик будет открыт для посетителей / Фото Dezeen

На первом этаже небоскреба расположено общественное пространство, которое соединяется с общедоступным центральным двориком.



Невероятный проект / Фото Dezeen

Нижние этажи здания будут иметь выставочные помещения, конференц-зоны и столовую, тогда как офисные этажи выше будут объединены рядом под наклонным фасадом крыши О-башни.