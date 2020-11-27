Фонд известного американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта раскрыл проект Капитолия штата Аризона. Автором чертежей был сам Райт, а назвал он его "оазисом демократии в пустыне Сонора", однако из-за критики и отсутствии денег в Финиксе построили скромный Капитолий. Больше о нереализованном проекте – читайте в материале.

Недавно проект архитектора визуализировали цифровым способом, пишет Archdaily.

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Радикальный проект в 1957 году вызвал спор среди общины города и чиновников. Жители города считали, что Капитолий будет выглядеть как "восточный бордель", а чиновники апеллировали к отсутствию денег на такой огромный проект.



В дизайне действительно присутствуют мавританские мотивы / Фото Archdaily

Сам Фрэнк Райт, который считается одним из величайших архитекторов мира в первой половине XX века, описал свой проект как большую крепость мавританских королей XIV века в Гранаде, Испания.



Райт хотел услужить народу / Фото Archdaily

Тогда Райт говорил, что "за все эти годы я никогда ничего не делал для людей, сообществом которых я пользовался в течение 25 лет. Я хочу что-то сделать для них".



В Финиксе были жаркие дебаты на тему этого проекту / Фото Archdaily

Надеясь создать проект на благо людей, Райт представил для главного здания Аризоны пышные ботанические сады под кружевным куполом шириной 120 метров с железобетонным перфорированным бетоном, что покрыт синей медью.



Капитолий должны были строить в нескольких километрах от центра города / Фото Archdaily

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Сочетая архитектуру с ландшафтом, архитектор также предусмотрел беседочный зал, где будут демонстрироваться работы местных художников. Первоначальный дизайн имел два шпиля для радио и телевидения, которые впоследствии сменили на единственный элемент башни.