Фонд відомого американського архітектора Френка Ллойда Райта розкрив проєкт Капітолію штату Аризона. Автором креслення був сам Райт, а назвав він його "оазисом демократії в пустелі Сонора", проте через критику та відсутність грошей в Фініксі побудували скромніший Капітолій. Більше про нереалізований проєкт – читайте в матеріалі.

Нещодавно проєкт архітектора візуалізували цифровим способом, пише Archdaily.

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Радикальний проєкт у 1957 році викликав суперечку серед громади міста та чиновників. Мешканці міста вважали, що Капітолій виглядатиме як "східний бордель", а чиновники апелювали до відсутності грошей на такий величезний проєкт.



У дизайні справді присутні мавританські мотиви / Фото Archdaily

Сам Френк Райт, який вважається одним з найвеличніших архітекторів світу у першій половині XX століття, описав свій проєкт як велику фортецю мавританських королів XIV століття в Гранаді, Іспанія.



Райт хотів прислужитись народові / Фото Archdaily

Тоді Райт говорив, що "за всі ці роки я ніколи нічого не робив для людей, спільнотою яких я користувався протягом 25 років. Я хочу щось зробити для них".



У Фініксі були палкі дебати на тему цього проєкту / Фото Archdaily

Сподіваючись створити проєкт на благо людей, Райт уявив для головної споруди Аризони пишні ботанічні сади під мереживним куполом завширшки 120 метрів із залізобетонного перфорованого бетону, покритого синьою окисненою міддю.



Капітолій мали будувати за кілька кілометрів від центру міста / Фото Archdaily

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Поєднуючи архітектуру з ландшафтом, архітектор також передбачив центральний альтанковий зал, де будуть демонструватися роботи місцевих художників. Початковий дизайн мав два шпилі для радіо та телебачення, які згодом змінили на єдиний елемент вежі.