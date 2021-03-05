Відродження феніксу: на що можна перетворити занедбаний промисловий будинок
Розпочалася масштабна реконструкція історичної промислової будівлі у Мадриді. Історичний будинок планують переобладнати на офісний центр.
Джерело:Archdaily
Проєкт реконструкції належить відомій фірмі Foster+Partners, вони розпочали масштабні ремонтні роботи в історичній будівлі в Мадриді. Проєкт реконструкції, який створить новий офіс для Acciona, має на меті оживити покинуту стару промислову будівлю, побудовану в 1905 році, створивши понад 10 тисяч квадратних метрів нових площ.
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Нові офіси створюють для Acciona – іспанської компанії, яка займається постачанням енергетики.
Оновлений офісний центр із прекрасним ландшафтним дизайном / Фото Archdaily
Проєкт адаптивного повторного використання омолоджує промислову структуру. Споруда веде свій відлік з початку 1900-х років, а новий проєкт створює стійкий приклад для повторного використання та вдихає нове життя в закинуті околиці.
Внутрішній дворик / Фото Archdaily
Спочатку споруда використовувалась як станція природного газу, яка постачала енергію в навколишні райони. Будівля була занедбаною, перш ніж її придбала Acciona у 2017 році.
Закинута промислова споруда / Фото Archdaily
Промислова будівля розташована всередині мадридської вулиці Calle, 30 з прямим доступом до громадського транспорту. Оновлена споруда пропонує сучасні та комфортні офісні приміщення.
Територія комплексу простягається до прилеглої станції метро Méndez Álvaro та завдяки озелененню об'єднує приватну та державну землю.
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