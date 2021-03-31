В Торонто отстроили изысканную виллу в викторианском стиле. Новый дизайн включает многочисленные мансардные окна и встроенные вентиляционные отверстия, чтобы подчеркнуть минималистичную эстетику пространства.

Реконструкцией викторианского дома, которая включала монтаж треугольного окна для чтения книг на верхнем этаже, занималась фирма Creative Union. Владельцы дома хотели увеличить свою пригодную для жизни площадь, пристроив третий этаж.

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Кроме обновления дизайна студия провела масштабное расширение для двухэтажного жилья. Замысел ограничивался законом о зонировании города Торонто, который регулирует высоту пристройки.

Замечательный дом / Фото Сontemporist​

Архитекторы создали открытое и воздушное пространство с большим количеством естественного света. Дополнительный продуманный интерьер открытого плана можно использовать как офис или дополнительный жилое пространство.

Прекрасный дизайн / Фото Сontemporist

Изюминкой пространства является треугольный оконный уголок, оборудованный ковром, большим количеством подушек, растений и чашей для медитации. В другом конце открытой комнаты камин и откидные двери, выходящие на балкон и задний двор.

Прекрасное место для отдыха / Фото Сontemporist

На верхнем этаже есть небольшая миникухня с белыми и деревянными шкафами и соответствующая белая столешница.