У Торонто відбудували вишукану віллу у вікторіанському стилі. Новий дизайн включає численні мансардні вікна та вбудовані вентиляційні отвори, щоб підкреслити мінімалістичну естетику простору.

Реконструкцією вікторіанського будинку, яка включала монтаж трикутного вікна для читання книг на верхньому поверсі, займалася фірма Creative Union. Власники будинку хотіли збільшити свою придатну для життя площу, добудувавши третій поверх.

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Окрім оновлення дизайну студія провела масштабне розширення для двоповерхового житла. Задум обмежувався законом про зонування міста Торонто, який регулює висоту прибудови.

Чудовий дім / Фото Сontemporist

Архітектори створили відкритий і повітряний простір з великою кількістю природного світла. Додатковий продуманий інтер'єр відкритого плану можна використовувати як офіс чи додатковий житловий простір.



Прекрасний дизайн / Фото Сontemporist

Родзинкою простору є трикутний віконний закуток, обладнаний килимом, великою кількістю подушок, рослин та чаші для медитації. В іншому кінці відкритої кімнати є камін і відкидні двері, що виходять на балкон та задній двір.

Чудове місце для відпочинку / Фото Сontemporist

На верхньому поверсі є невелика мінікухня з білими та дерев'яними шафами та відповідна біла стільниця.