Впечатляет масштабами – архитектурный проект порта в Китае: фото и детали
Порт Liantang расположен на улице Литанг, в Восточном Шэньчжэне. Это седьмой трансграничный портовый комплекс, который построят в городе. Это важный порт на востоке, который создает основную схему для трансграничных перевозок Шэньчжэнь – Гонконг.
В отличие от других типов транспортных узлов, порт Ляньтанг является первым портовым зданием, где принято единое таможенное оформление пассажиров и грузов, пишет издание Archdaily.
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Зона инспекции грузов расположена на первом этаже, а зона инспекции путников – на втором. Для регулирования движения и для улучшения способности внешнего трафика – использовали многоразовые пандусы.
Проект должен стать седьмым в городе / Фото Archdaily
Порт Ляньтанг – это демонстрационный проект, который финансирует правительство Шэньчжэня. Команда BIM CAPOL начала строить платформу BIM на этапе планирования. На этапе трехмерного дизайна архитекторы смогли автоматизировать поток данных и статистический анализ, что сделало прорыв для установки приложений BIM в области архитектурного проектирования и общей оптимизации работы.
План порта уже утвердили на самом высоком уровне / Фото Archdaily
Проект выиграл награду за лучшую заявку BIM на международных наградах BIM в 2015 году в Гонконге, пятый конкурс дизайна информационных моделей строительного моделирования в номинации – "Лучшая награда за популярные программы BIM".
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