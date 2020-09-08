Порт Liantang расположен на улице Литанг, в Восточном Шэньчжэне. Это седьмой трансграничный портовый комплекс, который построят в городе. Это важный порт на востоке, который создает основную схему для трансграничных перевозок Шэньчжэнь – Гонконг.

В отличие от других типов транспортных узлов, порт Ляньтанг является первым портовым зданием, где принято единое таможенное оформление пассажиров и грузов, пишет издание Archdaily.

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Зона инспекции грузов расположена на первом этаже, а зона инспекции путников – на втором. Для регулирования движения и для улучшения способности внешнего трафика – использовали многоразовые пандусы.



Проект должен стать седьмым в городе / Фото Archdaily

Порт Ляньтанг – это демонстрационный проект, который финансирует правительство Шэньчжэня. Команда BIM CAPOL начала строить платформу BIM на этапе планирования. На этапе трехмерного дизайна архитекторы смогли автоматизировать поток данных и статистический анализ, что сделало прорыв для установки приложений BIM в области архитектурного проектирования и общей оптимизации работы.



План порта уже утвердили на самом высоком уровне / Фото Archdaily

Проект выиграл награду за лучшую заявку BIM на международных наградах BIM в 2015 году в Гонконге, пятый конкурс дизайна информационных моделей строительного моделирования в номинации – "Лучшая награда за популярные программы BIM".

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