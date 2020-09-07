В городе Хойчжоу в Китае архитектор построил выставочный центр, который сегодня функционирует как музей. Комплекс сооружений состоит из трех отдельных помещений, имеющих круглую форму. Музей строился с уважением к экологии, в частности, в одном из сооружений сделано отверстие в крыше, чтобы сохранить дерево.

Во время проектирования сооружений архитектор вдохновлялся геометрией гор, сообщает Archdaily. Обратите внимание: В гармонии с природой: на острове в Дании открыли экологический отель – фото Каждая часть помещения состоит из тяжелой алюминиевой крыши, которая поддерживается шестью бетонными колоннами. Всего в ходе строительства крыши использовали 30 тонн железа. Архитектор вдохновился горами, раскинувшимися позади музея / Фото Archdaily Вход в главное помещение обеспечен массивной винтовой лестницей, ведущей посетителей на крышу зданий. По словам архитектора, серый цвет идеально подходит для его проекта, ведь удачно использует солнечный свет. Лестницы – еще одна изюминка сооружения / Фото Archdaily Сооружение имеет круговую планировку, которая вместила большой холл, выставочную зону, видеозал, конференц-зал, модельное выставочное пространство, картинную галерею, офис и туалеты. Музей интерактивный / Фото Archdaily Читайте также: Живая изгородь: в США открыли жилой комплекс с зеленой стеной – фото Другая "гора" отведена под коммерческие площади, а третья позиционируется как "небесный дворец" – именно здесь есть отверстие в крыше, через которое и прорастает дерево. Музей строили с уважением к природе / Фото Archdaily Смотрите больше фото музея в Китае: