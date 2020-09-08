Порт Liantang розташований на вулиці Літанг, що у східному Шеньчжені. Це сьомий транскордонний портовий комплекс, який збудують у місті. Це важливий порт на сході, який створює основну схему для транскордонних перевезень Шеньчжень-Гонконг.

На відміну від інших типів транспортних вузлів, порт Ляньтанг є першою портовою будівлею, де прийнято єдине митне оформлення пасажирів та вантажів, пише видання Archdaily.

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Зона інспекції вантажів розташована на першому поверсі, а зона інспекції подорожніх - на другому поверсі. Задля регулювання руху і для покращення спроможності зовнішнього трафіку – використали багаторазові пандуси.



Проєкт має стати сьомим в місті / Фото Archdaily

Порт Ляньтанг – це демонстраційний проєкт, який фінансує уряд Шеньчженю. Команда BIM CAPOL почала будувати платформу BIM на етапі планування. На етапі тривимірного дизайну архітектори змогли автоматизувати потік даних та статистичний аналіз, що зробило прорив для встановлення додатків BIM в галузі архітектурного проєктування та спільної оптимізації роботи.



План порту вже затвердили на найвищому рівні / Фото Archdaily

Проєкт виграв нагороду за найкращу заявку BIM на міжнародних нагородах BIM у 2015 році в Гонконзі, п'ятий конкурс дизайну інформаційних моделей будівельного моделювання у номінації – "Найкраща нагорода за популярні програми BIM".

Дивіться більше фото порту у місті Шеньчжень: