Вражаючий простір та екоспоживання: нова штаб-квартира Amazon у формі спіралі – фото
Унікальна форма, сталий розвиток та відновлювальна енергія – все це про новий офіс Amazon у штаті Вірджинія.
Джерело:Designboom
Компанія Amazon відкриває другу штаб-квартиру у штаті Вірджинія. Проєкт розробила архітектурна студія NBBJ.
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Це унікальне місце, яке створює неймовірний простір для здорової та продуктивної праці. Особливий акцент розробники поставили на стосунках людини та природного середовища.
Загадкова форма будівлі / Фото Designboom
Проєкт охоплює площу розміром більш як 260 тисяч квадратних метрів. За планом тут мають розташуватися офіси, місця для громадських зборів та роздрібної торгівлі на вулиці, кафе та ресторани. Це другий масштабний проєкт Amazon.
Будівля матиме 22 поверхи / Фото Designboom
Зосереджуючись на стабільності, нова штаб-квартира працюватиме на 100% відновлюваній енергетиці, з LEED Platinum, яка отримала найвищу сертифікацію для сталого розвитку, виданою Радою зеленого будівництва США.
Простір довкола будівлі / Фото Designboom
Нова штаб-квартира буде оточена громадським парком площею 2,5 гектара та амфітеатром на 200 місць. Тут можуть проводити концерти на відкритому повітрі, фермерські ринки та фільми в парку. На додаток, торгові павільйони та ресторани будуть зручно розташовані на всій території.
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