Китай – это страна, которая каждый раз поражает мир архитектурными достижениями. О новом культурном центре в Гонконге, который точно войдет в перечень лучших сооружений – читайте в материале.

Выставочное помещение культурного и художественного центра имеет площадь 6 тысяч квадратных метров, около тысячи из которых занимает парк скульптур. Фасад украшают тонкие, стеклянные колонны диаметром около метра, информирует Wallpaper.

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Для создания таких стеклянных колб пришлось сконструировать специальную печь, а на их изготовление ушел целый год.

Строгий вид здания / Фото Wallpaper

Естественный дневной свет – ключевая особенность дизайна экстерьера. Через революционный стеклянный фасад он попадает в помещение центра и делает экспозиции еще более выразительными.

Восточный минимализм / Фото Wallpaper

Дизайнеры добавили серию алюминиевых экранов, подвешенных к потолку, которые фильтруют прямой солнечный свет для защиты произведений искусства, выставленных в галереях и парке скульптур.

Центр окружен искусством внутри и снаружи / Фото Wallpaper

Создание художественного комплекса имело цель сформировать визуальную заявку, где бы сочеталась архитектура, урбанизм, ландшафт и общественное пространство. Китайским архитекторам это прекрасно удалось, а культурный центр в Гонконге станет украшением всего региона.