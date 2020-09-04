Несмотря на окончание лета, жара еще не будет покидать нас в течение какого-то времени. Больше всего в такую погоду домовладелец стремится иметь возле дома частный открытый бассейн. Известное архитектурное издание Dezeen собрало примеры лучших проектов домов с открытыми бассейнами со всего мира.

Предлагаем обратить внимание на 5 интересных вариантов обустройства бассейна от Dezeen.

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5 проектов частных бассейнов со всего мира

Casa Xólotl / Мексика

Владелец почти не облагораживал интерьер дома / Фото Dezeen

Этот бассейн расположен прямо посреди старых каменных стен в доме Касолотль, который архитектор отремонтировал, найдя его в аварийном состоянии.

К воде можно попасть по лестнице из открытой зоны гостиной или насладиться ею из гамака, который расположен рядом.

Casa B / Мальта

Технически, этот бассейн все-таки имеет накрытие / Фото Dezeen

Бассейн на крыше является главной особенностью этого бетонного дома, который владелец разместил на традиционной террасе в приморском городке на Мальте.

Бассейн виден с уровня улицы через стеклянный фасад, а его прозрачное дно позволяет жителям наблюдать за купающимися.

Каса Монтерри / Мексика

Часть бассейна размещена над землей / Фото Dezeen

В отеле Casa Monterry Тадао Андо есть длинный, линейный бассейн, который выходит из склона холма, обеспечивая беспрепятственный вид на горы Сьерра-Лас-Митрас.

Его минималистский вид дополняет геометрию дома, которая состоит из различных горизонтальных и вертикальных бетонных плоскостей.

Дом медуз / Испания

Здесь уже бассейн служит крышей для террасы / Фото Dezeen

Еще один бассейн со стеклянным дном на крыше предлагает прекрасный вид на Средиземное море над соседними домами. Он расположен над полузакрытой террасой, которая прилегала к входу в жилище.

Вилла Молли / Италия

Здесь бассейн расположен прямо над озером / Фото Dezeen

Архитектор Лоренцо Гуццини спроектировал минималистский пейзажный бассейн для этой серой виллы в Италии, чтобы сохранить фокус на панорамном виде на озеро Комо.

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По словам Гуццини, бассейн здесь не просто символ статуса владельца, но он выполняет архитектурно-символическую функцию, визуально объединяясь с дикой "акварельной" природой озера.