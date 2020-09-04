Попри закінчення літа, спека ще не покидатиме нас протягом якогось часу. Найбільше в таку погоду домовласник прагне мати біля помешкання приватний відкритий басейн. Відоме архітектурне видання Dezeen зібрало приклади кращих проєктів будинків з відкритими басейнами з усього світу.

Пропонуємо звернути увагу на 5 цікавих варіантів облаштування басейну від Dezeen.

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5 проєктів приватних басейнів з усього світу

Casa Xólotl / Мексика



Власник майже не облагороджував інтер'єр будинку / Фото Dezeen

Цей відкритий басейн розташований просто посеред старих кам'яних стін в будинку Касолотль, який архітектор відремонтував, знайшовши його в аварійному стані.

До води можна потрапити східцями з відкритої зони вітальні або насолодитися нею з гамака, який розташований поряд.

Casa B / Мальта



Технічно, цей басейн таки має накриття / Фото Dezeen

Басейн на даху є найголовнішою особливістю цього бетонного будинку, який власник розмістив на традиційній терасі в приморському містечку на Мальті.

Басейн видно з рівня вулиці через скляний фасад, а його прозоре дно дозволяє мешканцям спостерігати за тими, хто купається.

Каса Монтеррі / Мексика



Частина басейну розміщена над землею / Фото Dezeen

У готелі Casa Monterry Тадао Андо є довгий, лінійний басейн, який виходить із схилу пагорба, забезпечуючи безперешкодний вид на гори Сьєрра-Лас-Мітрас.

Його мінімалістичний вигляд доповнює геометрію будинку, який складається з різних горизонтальних та вертикальних бетонних площин.

Будинок медуз / Іспанія



Тут вже басейн служить дахом для тераси / Фото Dezeen

Ще один басейн із скляним дном на даху пропонує чудовий краєвид на Середземне море над сусідніми будинками. Він розташований над напівзакритою терасою, яка прилегла до входу в житло.

Вілла Моллі / Італія



Тут басейн розташований просто над озером / Фото Dezeen

Архітектор Лоренцо Гуцціні спроєктував мінімалістичний пейзажний басейн для цієї сірої вілли в Італії, щоб зберегти фокус на панорамному вигляді на озеро Комо.

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За словами Гуцціні, басейн тут не просто символ статусу власника, але він виконує архітектурно-символічну функцію, візуально об'єднуючись з дикою "акварельною" природою озера.