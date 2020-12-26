Сказки имеют свойство воплощаться в реальность, стоит только приложить усилия. О волшебном доме, в котором отец выполнил все мечты дочери – читайте в материале.

Как передает Realestate, дом построен в 1977 году. Дизайн классический и изысканный: деревянный паркетный пол, четыре парадные веранды, с которых открываются виды на внутренний дворик, камин на дровах, изысканные потолочные розы и люстры, гараж на три машины и система безопасности на всему периметру.

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Это один из лучших кварталов Брисбена, столицы австралийского Квинсленда.

Великолепный вид на парк и реку / Фото Realestate

Дом расположен в рядом с рекой и парком. Он возвышается на холме, поэтому из него открывается отличный вид.

Уютная беседка / Фото Realestate

Дом имеет пять спален, большую просторную столовую с прекрасным пейзажем и замечательный кабинет с выходом на веранду.

Спокойная атмосфера спальни / Фото Realestate

Сегодня прекрасный особняк выставлен на продажу, а раньше в нем работал бутик-отель, где преимущественно селились семьи.

Этот дом – замечательное семейное место, где каждая девочка будет чувствовать себя принцессой.