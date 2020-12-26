Казки мають властивість втілюватися у реальність, варто лише докласти зусиль. Про чарівний дім, в якому батько виконав усі мрії доньки – читайте у матеріалі.

Як передає Realestate, будинок зведений у 1977 році. Дизайн класичний та вишуканий: дерев'яна паркетна підлога, чотири парадні веранди, з яких відкриваються види на внутрішній дворик, камін на дровах, вишукані стельові троянди та люстри, гараж на три машини та система безпеки на всьому периметру.

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Це один із найкращих кварталів Брісбена, столиці австралійського Квінсленда.

Чудовий вид на парк та річку / Фото Realestate

Будинок розташований у поруч із річкою та парком. Він височіє на пагорбі, тому з нього відкривається чудовий вид.

Затишна альтанка / Фото Realestate

Будинок має п'ять спалень, велику простору їдальню з чудовим пейзажем та чудовий кабінет із виходом на веранду.

Спокійна атмосфера спальні / Фото Realestate

Сьогодні прекрасний маєток виставлений на продаж, а раніше в ньому працював бутік-готель, де переважно селилися сім'ї.

Цей будинок – чудове родинне місце, де кожна дівчинка почуватиме себе принцесою.