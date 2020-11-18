У Великобританії, чоловік викупив за невелику суму аеротурбіну літака та переробив її у будинок на колесах. Для цього йому знадобилось чимало часу, проте вже наступного літа, Стів Джонс планує випробувати своє дітище.

Стів Джонс – інженер, колишній технік Королівських ВПС з Ланкашира багато років мріяв про власний будинок на колесах. Ще в ті часи, коли він служив, далекомагістральні авіалайнери Vickers VC10 стали знімати з польотів і списувати. Саме тоді Стів подумав, що було б непогано з авіаційного двигуна зробити будиночок на колесах – габарити і обтічна форма корпусу цілком відповідають характеристикам проєкту, про це повідомляє видання Novate.

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Ні друзі, ні родичі ніяк не могли зрозуміти навіщо він йому потрібен і що з цієї частини літака можна зробити, але батько сімейства взявся за роботу. Оскільки останні роки він займався ремонтом трейлерів і кемперів, саме тому чоловік точно знав, що робить.



Джонс придбав турбіну майже за безцінь / Фото Novate

Невелика площа всередині вимагала ретельного планування, адже в цьому мініатюрному будиночку повинні комфортно проводити час відразу 4 людини. При цьому Стіву хотілося вмістити і місце для відпочинку, і кухню, і обідню зону, а також спальні місця для всіх членів сім'ї.



Всередині мало місця, але всі деталі продумані / Фото Novate

Щоб збільшити обсяг внутрішнього простору під час стоянок, Стів зробив не тільки вікна і люк на стелі, але і відкидну бічну частину, яку можна відкрити і милуватися природою, насолоджуватися свіжим повітрям і безкрайнім простором.



Охочих придбати такий будиночок було чимало / Фото Novate

У нічний час вітальня легко перетворюється в спальню. Щоб організувати нічліг, досить розкласти дивани, які при змиканні утворюють двоспальне ліжко для батьків, а для синів передбачені дві відкидні полиці на другому рівні.



Влітку 2021 року Джонс планує подорож з родиною / Фото Novate

На повну реорганізацію величезного двигуна від авіалайнера Vickers VC10 Стів Джонс витратив 10 тисяч годин праці і близько 5 тисяч доларів.