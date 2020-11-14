Итальянская фирма Barberio Colella Architetti и архитектор Анджело Фиглиола показали футуристическое видение городского оазиса в Абу-Даби – столице ОАЭ. Скульптуру напечатают на 3D-принтере, а основным строительным материалом станет местный песок. Также оазис будет поддерживать комфортную для человека температуру. Больше о оазисе – читайте в материале.

Проект внешне будет имитировать традиционную архитектуру ОАЭ и будет называться "Urban Dunes", пишет Inhabitat.

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Оазис разработан на площади 1000 квадратных метров и будет состоять из сводчатых элементов, которые должны защищать посетителей от палящего солнца и, благодаря новейшим технологиям, поддерживать комфортную температуру.



Сооружение будет полуоткрытым / Фото Inhabitat

Конструкция состоит из отдельных модулей, каждый из которых создан на 3D-принтере с домешиванием местного песка и специальных пигментов, впитывать тепло.



Колонны здесь будут распылять воду / Фото Inhabitat

В центре, а также по бокам конструкции планируют разместить бассейны, фонтаны и пальмы.

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Оазис будет желтый оттенок из-за добавления песка / Фото Inhabitat