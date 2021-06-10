Дом для отдыха назван Hale Mau'u, что по-гавайски означает "травяной дом". Он расположен на западном берегу крупнейшего острова архипелага и имеет особое окружение. Дом расположен в долине на фоне пологих вулканических ландшафтов.
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Проект архитектурной студии Walker Warner Architects разбит на четыре отдельные тома.
Невероятная территория комплекса / Фото Dezeen
Вилла расположена на участке площадью почти 3 гектара, территория распределена между 4 павильонами. Сооружения имеют различные размеры и ориентацию, но объединены своим архитектурным стилем. Бассейн расположен в конце центрального внутреннего дворика.
Особенная крыша не мешает наблюдать за нежным вулканическим склоном острова / Фото Dezeen
В комплекс ведет комфортный подъезд, дорожка завершается перед первым и наименьшим павильоном.
Центр участка образует ось между горами и океаном / Фото Dezeen
Еще одной особенностью комплекса являются медные кровли, которые выходят далеко за пределы стен каждого здания. Таким образом дом получает защиту от солнца.
Уютная вилла / Фото Dezeen
Интерьеры отличаются бетонным полом, стальными колоннами и кипарисовым потолком. Спальни и зона гостиной оборудованы раздвижными дверями, благодаря которым можно легко трансформировать закрытые помещения на пространство под открытым небом.