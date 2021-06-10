Будинок для відпочинку названий Hale Mau'u, що по-гавайськи означає "трав’яний будинок" . Він розташований на західному березі найбільшого острова архіпелагу та має особливе оточення. Дім розміщений у долині на тлі пологих вулканічних ландшафтів.

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Проєкт архітектурної студії Walker Warner Architects розбито на чотири окремі томи.



Неймовірна територія комплексу / Фото Dezeen

Вілла розташована на ділянці площею майже 3 гектари, територія розподілена між 4 павільйонами. Споруди мають різні розміри та орієнтацію, але об’єднані своїм архітектурним стилем. Басейн розташований у кінці центрального внутрішнього дворика.



Особливий дах не заважає спостерігати за ніжним вулканічним схилом острова / Фото Dezeen

До комплексу веде комфортний під’їзд, доріжка завершується перед першим і найменшим павільйоном.



Центр ділянки утворює вісь між горами та океаном / Фото Dezeen

Ще однією особливістю комплексу є мідні покрівлі, які виходять далеко за межі стін кожної будівлі. У такий спосіб будинок отримує захист від сонця.



Затишна вілла / Фото Dezeen

Інтер’єри вирізняються бетонною підлогою, сталевими колонами та кипарисовою стелею. Спальні та зона вітальні обладнані розсувними дверима, завдяки яким можна легко трансформувати закриті приміщення на простір просто неба.