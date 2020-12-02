В детстве мы представляли одного Святого Николая, который успевает ко всем за одну ночь. Но у многих странах есть свой Санта, и жилье каждого из них заслуживает внимания. Как живут Санты разных народов – читайте в нашем материале.

В магазинах появились елочные украшения, подарочные наборы конфет манят с витрин, а в списке дел вскоре добавится пункт "украсить елку". И пока весь мир постепенно готовится к Рождеству, Дом 24 предлагает посмотреть, где живет главный герой новогодних праздников – Санта .

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Дания

С первого взгляда домик Санты напоминает логово отшельника. Впрочем, эта древняя сельская хижина в Гренландии называется "Замок Санты".

Замок Санты / Фото Algkalv, Wikimedia

Здесь и живет Julemande – "рождественская человек", главный герой рождественских праздников Дании. Детвора может отправить ему письмо по адресу: Julemande, 2412 Santa Claus, Greenland, Uummannaq.

Почтовый ящик Санты в Гренландии / Фото Pinterest

Швеция

А вот этот домик уже больше подходит для дедушки, который мечтает развеселить детей подарками.

Сказочный домик Tomte / Фото tomteland.se