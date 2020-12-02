От лачуги до резиденции в Карпатах: как живет Санта в разных странах – фото его дома
В детстве мы представляли одного Святого Николая, который успевает ко всем за одну ночь. Но у многих странах есть свой Санта, и жилье каждого из них заслуживает внимания. Как живут Санты разных народов – читайте в нашем материале.
В магазинах появились елочные украшения, подарочные наборы конфет манят с витрин, а в списке дел вскоре добавится пункт "украсить елку". И пока весь мир постепенно готовится к Рождеству, Дом 24 предлагает посмотреть, где живет главный герой новогодних праздников – Санта .
Читайте также: 5 лучших домиков для зимнего отдыха со всего мира
Дания
С первого взгляда домик Санты напоминает логово отшельника. Впрочем, эта древняя сельская хижина в Гренландии называется "Замок Санты".
Замок Санты / Фото Algkalv, Wikimedia
Здесь и живет Julemande – "рождественская человек", главный герой рождественских праздников Дании. Детвора может отправить ему письмо по адресу: Julemande, 2412 Santa Claus, Greenland, Uummannaq.
Почтовый ящик Санты в Гренландии / Фото Pinterest
Швеция
А вот этот домик уже больше подходит для дедушки, который мечтает развеселить детей подарками.
Сказочный домик Tomte / Фото tomteland.se
В сумерках он выглядит невероятно / Фото tomteland.se
Шведский Санта-Клаус называется Tomte. Свой приют он нашел на севере, в городе Мора, а живописная местность вокруг его владений получила название Tomteland.
Tomte в своих владениях / Фото tomteland.se
Вид на домик Tomte из леса / Фото tomteland.se
Норвегия
А вот это настоящая сказка, не так ли?
Резиденция Санты в Норвегии / Фото Tom Rolf Ingebretson
Это – Julehuset, резиденция норвежского Julenisse, что в переводе означает "рождественский домовой". Расположен этот замечательный домик вблизи главной площади города Дрёбак.
Интерьер дома вдохновляет на праздник / Фото Tom Rolf Ingebretson
... а экстерьер располагает к прогулкам / Tom Rolf Ingebretson
Финляндия
Здесь живет самый популярный Санта мира – Joulupukki. Свой досуг он проводит в очень хюґном домике, найти который можно на горе Korvatunturi в Финляндии.
Домик финского Санты в горах / Фото christmashousesanta.fi
Впрочем, здесь Joulupukki проводит не все свое время, ведь в городке Рованиеми у него есть родовой дом, мастерская и офис. Даже улицы здесь тематические: переулок Санта-Клауса, улица Святого Николая и переулок Снеговика.
Городок Joulupukki / Фото christmashousesanta.fi
Праздничная прогулка / Фото christmashousesanta.fi
Финский Санта развозит подарки / Фото christmashousesanta.fi
Украина
Но какими бы красивыми ни были дома Санты в мире, дома нам тоже есть на что посмотреть и чем гордиться. Резиденцию Святого Николая в Национальном парке "Гуцульщина" невозможно обойти вниманием.
Резиденция Святого Николая в Украине / Фото mykolaj.if
Внутри дома не только жилье для Николая, но и музей новогодней игрушки. И пока взрослые рассматривают домик, дети могут увидеться с дедушкой или оставить ему письмо.
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября , 17:14
-
Супермодель Эльза Хоск продает свою роскошную квартиру за 3,5 миллиона: фото апартаментовсегодня , 10:46
-
В Париже кардинально перепланируют площади и скверы: уже готово 7 проектов – фото26 ноября , 19:39