С наступлением зимы и первых морозов, большинство из нас манят предложения отдыха в заснеженных краях. Впрочем, не всегда удается найти домик, который бы соответствовал представлениям об идеальном зимнем отдыхе. Предлагаем вашему вниманию подборку из 5 домиков со всего мира, которые не оставят равнодушным никого.

Хотя из-за пандемии отдохнуть в большинстве из них в этом году не получится, но когда ограничения все же снимут, пишет Dwell.

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Старые и современные, в стиле кантри и минимализм – рынок сегодня предлагает огромный выбор на любой вкус.

5 лучших домиков для зимнего отдыха со всего мира

Швейцария



Домик построен из камня и дерева / Фото Dwell

В небольшом городке Андрематт, что славится своими горнолыжными курортами, стоит уютный коттедж, который построили еще в XVII веке. Хотя сегодня домик переделали под современные требования, он до сих пор сохраняет много старинных элементов. Например, оригинальную каменную печь, которой до сих пор отапливают коттедж.

Канада



Современный минималистичный домик / Фото Dwell

В провинции Британская Колумбия располагается небольшой город Уистлер. Этот дом прославился своими волшебными видами местных гор. Интерьер коттеджа оформлен в минималистическом стиле с открытой кухней и столовой. Помещение предлагает панорамные окна и небольшую дровяную печь.

Норвегия



Здание сдают в аренду парам / Фото Dwell

Домик создан архитектурной фирмой Snorre Stinessen Architecture и отличается своими стенами из тройного стекла. Коттедж раскинулся на двух каменных хребтах на острове Халвардой, что на севере Норвегии. Отдыхать в нем можно круглый год, а стеклянные стены позволяют сполна оценить природную красоту Норвегии.

Италия



Домик предлагает жителям пространства крытую террасу / Фото Dwell

Здесь архитекторы пытались переосмыслить типичную сельскую итальянскую архитектуру. Владельцем дома является местный винодел в третьем поколении, а сам коттедж стоит на вершине холма в крошечном итальянском селе Кампороссо. Дом является бетонным, но внешне облицован деревом.

Словакия



Архитектор назвал свое творение "словацкая юрта" / Фото Dwell

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Словацкий архитектор спроектировал и построил домик для отдыха в лесистой местности недалеко Братиславы. Его главная особенность – форма. Деревянный домик имеет круглую форму, за что его прозвали юртой. Интерьер коттеджа минималистичный с круглым столом в центре. Отапливается домик с помощью дров.