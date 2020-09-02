4 серпня 2020 року у порту Бейрута пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинули та постраждали сотні осіб. Окрім, людських втрат, країна зазнала серйозного удару по економіці і архітектурі. Мовилось про зруйнування 40% всього архітектурного фонду столиці Лівану. Які наслідки руйнування будинків міста матиме для міста та країни – читайте в матеріалі.

Місто зазнало більше руйнувань ніж під час громадянської війни, повідомляє Archdaily.

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Через географічне розташування Лівану та його столиці Бейруту, місто протягом століть відігравало транзитну роль. Головний порт міста часто ставав гостинною гаванню для суден з різних країн. Таке розташування стимулювало розвиток економіки Лівану, але в результаті нашкодило місту.

Архітектурні втрати

Бейрут, який вміщує немало історично цінних будівель, в результаті вибуху зазнав значних втрат і для архітектурної спадщини країни. Так, близько 200 000 квартир постраждали від вибуху, приблизно 40 000 будинків були пошкоджені, з них 3 000 отримали серйозні пошкодження.

За свою багату історію столиця Лівану пропонувала туристам численні історичні будівлі, які були побудовані під час пізньоосманського періоду чи за французького правління.

730 історичних будівель, побудованих між 1860 і 1930 роками, були пошкоджені, з них 331 зараз повністю спустошені.

До того ж майже 3000 будівель, які не класифікуються або не позначаються як культурна спадщина, але вважаються основними елементами міської тканини та цінними для навколишнього забудованого середовища, ризикують впасти.



Найбільшого руйнування зазнали саме історичні будівлі / Фото Archdaily

Більшість сучасних споруд не зазнали такого руйнування, здебільшого приміщення, які перебували подалі від епіцентру вибуху втратили лише облицювання або скло, втім не зруйновані повністю.

Уваги заслуговує 50-метрова конструкція із залізобетону – силосні споруди для забору пшениці, які розташовані в порту, не лише вистояли, але й запобігли сильнішій руйнації міста та частково захистили південну сторону Бейруту.



Силосні споруди, які пережили вибух, хоч побудовані поряд з епіцентром трагедії / Фото Archdaily

Шляхи подолання кризи

Через масштаби руйнації, перед владою країни стоїть потреба в реконструкції не лише кількох десятків будинків, а у відбудові цілих районів.

Також ЮНЕСКО заснувала Бейрутський фонд відновлення культури, спадщини та освіти, щоб захистити історичний центр та запобігти спекуляції майном. Повідомляється, що протягом наступного року на підтримку спадщини потрібно 500 000 000 доларів.

Бейрут та колективна пам'ять

Ще одне питання, яке мучить ліванців, обертається навколо невідомого і немислимого майбутнього. Адже знищення столиці не обмежується лише фізичними втратами, вибух вдарив і по стовпу ліванської ідентичності.

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Маяк надії, місто завжди було уособленням оптимізму та натхнення для всіх його мешканців та для всієї ліванської діаспори, яка прагне повернутися. Однак сьогодні Бейрут – це не вчорашній Бейрут, і колективна пам'ять його людей перебуває у серйозній небезпеці.

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