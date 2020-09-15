Нещодавно перебудований будинок, якому понад 50 років, виставлений на продаж за 2 мільйони доларів. Він розташований в районі Лорел-Каньйон у Лос-Анджелесі та пропонує простий і світлий інтер'єр, а з вікон відкривається краєвид на гори Сан-Габріель. Більше про віллу – читайте в матеріалі.

Загалом у будинку є три спальні та дві ванні кімнати. Загальна площа вілли становить приблизно 2000 квадратних метрів житлової площі, повідомляє Dwell.

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Ділянка займає площу у понад 6 гектарів разом з внутрішнім двориком. З однієї з трьох спалень вілли є вихід до цього двора крізь старовинні французькі двері.



Внутрішній та передній двір є основними зонами з доступом до свіжого повітря / Фото Dwell

Переобладнаний після останнього ремонту гараж також пропонує окрему робочу зону та вбудовану шафу.



Раніше в цьому приміщенні був гараж / Фото Dwell

Весь будинок має дерев'яні балкові стелі та широкі дощані підлоги, які доповнюють білі стіни. В оновленій вітальні є бетонний камін, а мінімалістична кухня обладнана відкритими стелажами.



Камін у вітальні вбудований у стіну / Фото Dwell

Велика частина від загальної площі стін є відкритою. Саме засклена частина фасаду забезпечує достатню кількість сонячного світла, а передній дворик забезпечує мешканцям приватність.

Саме звідси найкраще видно околиці міста, а також покупець стане власником джакузі, яке розміщено у дворі.

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