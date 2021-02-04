Будинок зі зрубу розташований на березі озера – це чудове поєднання економії часу та грошей, стилю та комфорту.

Джерело: Dwell

Дерев'яний збірний дім виготовлений фірмою Pluspuu. Це вишукана резиденція з трьома спальнями в годині їзди від Гельсінкі.

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Модель Iniö від Pluspuu має вікна від підлоги до стелі, стильний інтер’єр, та обшиту палубу з двосхилим контуром, що нагадує традиційний зруб.

Сучасний та зручний дім у фінському лісі / Фото Dwell

Молода пара для якої створений дім, живе у Швейцарії й планує використовувати цю власність лише під час відпустки, тому дизайн продуманий як і під власників, а також під рендарів, які шукають приватний доступ до незайманого архіпелагу Фінляндії.

Стильний інтер'єр / Фото Dwell

Дворівневий будинок із трьома спальнями розміщений під чорним фасадом з витягнутими карнизами.

Легке оздоблення з берези та сосни / Фото Dwell

Сам будинок складається з колонково-брусових, зрубних конструкцій та перехресно-ламінованих дерев’яних панелей.

Збірний дім – найкращий екологічний варіант для затишного приватного будинку.