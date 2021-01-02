Общественные центры все чаще поражают не только своей функциональностью, но и дизайном. Как венгерские архитекторы смогли создать здание для общества, о котором узнает мир – читайте в материале.

Новый общественный центр под названием The Zam! в городе Замарди, что вблизи озера Балатон, построила архитектурная фирма Studio A4, сообщает Worldarchitecture.

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Это здание в форме луковицы, внутри которой расположена галерея. Общая площадь центра составляет более 300 квадратных метров.

Форма здания сразу привлекает внимание / Фото Worldarchitecture

Площадь галереи позволяет проводить крупные выставки / Фото Worldarchitecture

Новый общественный центр предлагает игривый тон, поражая уникальными отношениями между террасами на крышей, которые местные жители могут использовать в летнее время.

Открытость и удобство – основа здания / Фото Worldarchitecture

Здание открыто для посетителей круглый год, а летом здесь также будет функционировать выставочный зал и буфеты на террасах.

Ночью общественный центр выглядит фантастически / Фото Worldarchitecture

Как заверили архитекторы, озеро Балатон всегда было местом ярких творческих экспериментов. Общественный центр The Zam! станет жемчужиной этого региона и продолжит эту хорошую страдицию.