Загадкова цибулина: в Угорщині презентували неймовірний громадський центр – фото
Громадські центри все частіше вражають не лише своєю функціональністю, а й дизайном. Як угорські архітектори змогли створити будівлю для громади, про яку дізнається світ – читайте у матеріалі.
Новий громадський центр з назвою The Zam! у місті Замарді, що поблизу озера Балатон, побудувала архітектурна фірма Studio A4, повідомляє Worldarchitecture.
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Це будівля у формі цибулини, всередині якої розташована галерея. Загальна площа центру складає понад 300 квадратних метрів.
Форма будівлі одразу привертає увагу / Фото Worldarchitecture
Площа галереї дозволяє проводити великі виставки / Фото Worldarchitecture
Новий громадський центр пропонує грайливий тон, що вражає неповторними відносинами між терасами на дахом, які місцеві жителі можуть використовувати у літній час.
Відкритість та зручність – основа будівлі / Фото Worldarchitecture
Будівля відкрита для відвідувачів цілий рік, а влітку тут також функціонуватиме виставковий зал та буфети на терасах.
Вночі громадський центр виглядає фантастично / Фото Worldarchitecture
Як запевнили архітектори, озеро Балатон завжди було місцем яскравих творчих експериментів. Громадський центр The Zam! стане перлиною цього регіону та продовжить цю хорошу страдицію.
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