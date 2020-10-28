Затаился среди деревьев: фото и дизайн одноэтажного дома на побережье США
Нестандартный дом расположен на полуострове у побережья штата Мэн, откуда раскрываются прекрасные виды на залив Пенобскот и холмы Камден. Местность не является сплошным холмом или равниной, здесь и лес и бассейны из песка, которые образует прилив.
Протяженность всей береговой линии достигает 3500 метров, что придает эстетического наслаждения, если смотреть с окна домика, об этом пишет издание Archdaily.
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Для этого проекту подготовили три домика – дом, гараж для лодки с выходом на причал. Каждая постройка размещена и разработана для лучшего симбиоза с окружающей средой. Учитывали общий вид, дневной свет и господствующий бриз.
Дом выглядит очень гармонично / Фото Archdaily
Дома обрамленные деревом, а если конкретнее, то загрязненным кедром. Проекты зданий и выбор материалов осуществляли, учитывая местную культуру строительства.
Больше фото островного красавца из США:
Карта, где расположен "черный дом":
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