"Труба", "Сталинское метро", "Подводная лодка" – еще так называют его в Киеве. Постройке почти 100 лет, строилась она в условиях полной секретности, ведь должна была быть важным стратегическим объектом – это одна из частей недостроенного подземного тоннеля под Днепром.

Кессон – это бетонная конструкция, которую помещают под воду или под почву на большую глубину, чтобы создать подземную камеру. Да, все правильно, кессон должен быть под землей, но этого не произошло. Его начали строить еще в 1936 году, когда Союз готовился к войне, об этом пишет издание The Village.

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Этот проект называют еще "Сталинское метро", ведь якобы приказ о строительстве отдал сам Иосиф Сталин, работы проводили в строжайшей секретности, привлекали преимущественно бывших военных. Кроме кессона на Оболони, система включала и другие объекты, которые назывались титулами: в городе построили бетонный завод, компрессорную подстанцию, дополнительную железную дорогу и даже ТЭЦ – она сохранилась до наших дней и работает у Центрального вокзала.

Кессон должен был иметь оборонительную роль / Фото The Village

Когда выполнили часть работ и под Днепром проложили всего более полутора километра тоннелей, в 1941 году работы притормозили – все ресурсы перебросили на войну. После освобождения Киева в 1944 году строительство возобновили, и оно уже не было таким масштабным, как раньше. Окончательно его прекратили в 1949-м, сочли нецелесообразным.

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Поскольку это должна была быть сеть туннелей, это не единственный кессон в Киеве – похожий на Осокорках, но он уже частично погружен в почву. Там он просто затоплен водой. Еще два кессоны и наземные туннели сохранились на острове Жукова.

Кессон – любимое место для ночлега бездомных / Фото The Village

В 2017 году "Парк" Наталка "предложил превратить бетонный кессон на Артпространство под названием" АртКесон ". Проект реконструкции разработали волонтеры. Предлагали разделить новое пространство на три зоны. Первая зона – открыта. Это территория перед кессоном, а также площадки с лестницей, пандусом и местами отдыха в самом кессоне. Вторая зона – это зал внутри, где будут проводиться мероприятия, он будет закрытым.



Проект реконструкции кессона в общественное пространство / Фото The Village

Третья зона будет рядом – сцена в виде железнодорожной платформы. Ее предлагают использовать как площадку для мастер-классов, выступлений артистов, а также для просмотра фильмов.



Сегодня он выглядит довольно неухожено / Фото The Village

На территории рядом с кессоном хотели обустроить альпийский газон и размещать там артинсталяции и скульптуры современного искусства. Проект также предусматривал, что кессон из частной собственности переведут в коммунальную, то есть его вернут городу.