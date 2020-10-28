Нестандартний будинок розташований на півострові біля узбережжя штату Мен, звідки розкриваються чудові краєвиди на затоку Пенобскот та пагорби Камден. Місцевість не є суцільним пагорбом або рівниною, тут і ліс та басейни із піску, які утворює приплив.

Протяжність усієї берегової лінії сягає 3,5 тисяч метрів, що додає естетичної насолоди, якщо дивитись із вікна будиночка, про це пише видання Archdaily.

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Для цього проєкту підготували три будиночки – будинок, гараж для човна із виходом на причал. Кожна споруда розміщена і розроблена для найкращого симбіозу із навколишнім середовищем. Враховували загальний вид, денне світло та пануючий бриз.



Будинок виглядає дуже гармонійно / Фото Archdaily

Будинки обрамлені деревом, а якщо конкретніше, то забрудненим кедром. Проєкти будівель та вибір матеріалів здійснювали, враховуючи місцеву культуру будівництва.

Більше фото острівного красеня із США:

Карта, де розташований "чорний будинок":

