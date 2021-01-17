Велику частину території Бахрейну займає кам'яниста та піщана пустеля – це країна із доволі гарячим кліматом та піщаними бурями. Варіація дому з оазисом зелені, штучними водоймами та прохолодою – у нашому матеріалі.

Вілла розташована у штучно створеному архіпелазі Бахрейну Амвадж. Це група рукотворних островів у Перській затоці. Авторами проєкту стала архітектурна фірма MORIQ, інформує Archdaily.

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Будинок площею 778 квадратних метрів виконаний у сучасному стилі.

Дім побудований на ділянці майже 7 арів / Фото Archdaily

Вілла зведена у трьох рівнях, які з'єднані за допомогою сходів і ліфта. На нижньому поверсі є добре обладнаний тренажерний зал із сауною. Також тут присутні кухня та їдальня.

Просторий внутрішній дворик / Фото Archdaily

Дві спальні та домашній кінотеатр займають середній рівень. На останньому поверсі запланований простір для відпочинку.

Мінімалістичний дизайн вілли / Фото Archdaily

Практично кожна кімната у будинку має візуальний та фізичний доступ назовні. У дизайні також використали старі рекультивовані двері як елемент інтер'єру.

Оазис посеред будинку / Фото Archdaily

У віллі передбачено кілька просторів із мальовничою та пишною рослинністю. Представленні тут і невеликі штучні водойми, які підтримують зелень та дають таку бажану прохолоду у жаркому кліматі.