Зелена ода сучасності на транспортному вузлі: у Китаї збудують дивовижний комплекс
Відома британська студія зведе комплекс зелених веж та громадських просторів на транспортному вузлі у Шеньчжені.
Джерело:New Atlas
Впродовж останніх років Шеньчжень є містом із постійно зростаючим населенням, зараз кількість жителів налічує майже 13 мільйонів людей. Компанія Foster+Partners зведе нові комплекси на високошвидкісному залізничному сполученні, яке з'єднує Гонконг, Шеньчжень та Гуанчжоу. Місто регулярно встановлює нові рекорди щодо кількості хмарочосів, побудованих за рік.
Читайте також Дивовижний дизайн та унікальний зміст: у Пекіні з'явиться новий виставковий центр
Транспортний вузол Шеньчжень повинен мати вежі, покриті зеленню, віртуальну реальність та автономні транспортні засоби.
Чудовий комплекс веж / Фото New Atlas
Проєкт отримав назву Guangming Hub. Вежі будуть наповнені зеленню і натхненні традиційними китайськими шлюзами.
Нові споруди біля транспортної розв'язки / Фото New Atlas
Розробка проєкту передбачає створення нових офісних веж, а також торгових площ, упорядкованих громадських територій, музею та трьох нових ліній метро.
Зручне розташування комплексу / Фото New Atlas
Вежі будуть покриті зеленими терасами, де офісні працівники можуть насолоджуватися видом. Малоповерхова забудова також буде вкрита деревами та рослинами.
Ліс посеред міста / Фото New Atlas
Архітектурна студія наголошує, що проєкт буде зосереджений на безпеці та комфорті пішоходів. У ньому будуть представлені системи повторного використання та переробки води.
Поділитися новиною
-
Зручна інфраструктура та парк: стартує продаж квартир у ЖК "LIFE STORY" – деталі та знижки3 листопада 2020 , 17:14
-
Неперевершена вілла на острові Сардинія, захищена від сторонніх очей водною стихією – фото12 лютого , 22:31
-
Вершина сучасної архітектури: як виглядатиме дивовижна факельна вежа у Токіо11 лютого , 08:12