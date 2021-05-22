Растения придают вьетнамскому дому конфиденциальности и свежести. Автором проекта реконструкции является SPNG Architects.
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Это замечательный дом для любителей природы, деревьев и животных.
Замечательный дом / Фото Сontemporist
На фасаде установлена система для растений в горшках, она охватывает разные части дома. Каждая прямоугольная сеялка подключена к опорам и вместе они образуют шахматный шаблон.
Идеальный фасад / Фото Сontemporist
На первом этаже есть большие раздвижные стеклянные двери, которые ведут к общей рабочей зоне с большим деревянным столом. Стальные лестницы с черной отделкой соединяют разные уровни дома.
Прекрасная идея / Фото Сontemporist
В верхней части здания расположена артстудия с простыми белыми стенами и пространством для творчества.