Растения придают вьетнамскому дому конфиденциальности и свежести. Автором проекта реконструкции является SPNG Architects.

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Это замечательный дом для любителей природы, деревьев и животных.

Замечательный дом / Фото Сontemporist

На фасаде установлена система для растений в горшках, она охватывает разные части дома. Каждая прямоугольная сеялка подключена к опорам и вместе они образуют шахматный шаблон.

Идеальный фасад / Фото Сontemporist

На первом этаже есть большие раздвижные стеклянные двери, которые ведут к общей рабочей зоне с большим деревянным столом. Стальные лестницы с черной отделкой соединяют разные уровни дома.



Прекрасная идея / Фото Сontemporist

В верхней части здания расположена артстудия с простыми белыми стенами и пространством для творчества.