Рослини надають в'єтнамському будинку конфіденційності та свіжості. Автором проєкту реконструкції є SPNG Architects.

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Це чудовий будинок для любителів природи, дерев та тварин.

Чудовий будинок / Фото Сontemporist

На фасаді встановлена ​​система для рослин в горщиках, вона охоплює різні частини будинку. Кожна прямокутна сівалка підключена до опор і разом вони утворюють шаховий шаблон.

Ідеальний фасад / Фото Сontemporist

На першому поверсі є великі розсувні скляні двері, які ведуть до спільної робочої зони з великим дерев'яним столом. Сталеві сходи з чорною обробкою з'єднують різні рівні будинку.



Прекрасна ідея / Фото Сontemporist

У верхній частині будівлі розташована артстудія з простими білими стінами та простором для творчості.