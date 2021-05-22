Рослини надають в'єтнамському будинку конфіденційності та свіжості. Автором проєкту реконструкції є SPNG Architects.
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Це чудовий будинок для любителів природи, дерев та тварин.
Чудовий будинок / Фото Сontemporist
На фасаді встановлена система для рослин в горщиках, вона охоплює різні частини будинку. Кожна прямокутна сівалка підключена до опор і разом вони утворюють шаховий шаблон.
Ідеальний фасад / Фото Сontemporist
На першому поверсі є великі розсувні скляні двері, які ведуть до спільної робочої зони з великим дерев'яним столом. Сталеві сходи з чорною обробкою з'єднують різні рівні будинку.
Прекрасна ідея / Фото Сontemporist
У верхній частині будівлі розташована артстудія з простими білими стінами та простором для творчості.