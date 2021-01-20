У сучасному багатолюдному мегаполісі стає все менше місця для природи. Тиша парку та звук пташиного співу все рідше можна почути у переповнених містах. Детальніше про варіант неймовірного парку, який виростає посеред колишньої промислової пристані – у нашому матеріалі.

Фірма Matthew Nielson Landscape Architects у співпраці зі студією Heatherwick Studios створюють унікальний простір для відпочинку – ідилічний громадський парк, вартість якого становить 250 мільйонів доларів, інформує My modern met.

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Розташована на річці Гудзон, нью-йоркська пристань 55 перетвориться на пагорбистий ландшафтний притулок з понад ста видами дерев та іншої флори.

Площа ділянки сягає 2,4 гектара / Фото My modern met

Парк стоятиме на сотнях ступеневих бетонних палях. Для відвідувачів тут будуть передбачені пішохідні стежки, громадська площа та кілька рекреаційних приміщень.

Сучасний стан будівництва / Фото My modern met

Розмежування зон відпочинку відбудеться завдяки десяткам порід дерев та сотень видів трав і багаторічних рослин, які розташовані на гігантських бетонних "горщиках".

"Маленький острів" гратиме важливу екологічну роль посеред забудованого району / Фото My modern met

Відкриття парку планується навесні поточного року, тому зараз там триває активне будівництво. Водночас квіти та дерева, які мають рости в цьому місці, теж чекають свого зіркового часу. "Маленький острів" стане чудовим місцем для сімейних прогулянок та насолоди природою.